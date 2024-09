Il Pnrr è meno verde di quanto dichiarato | le critiche e le raccomandazioni della Corte dei Conti Ue alla Commissione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ilnon è così “” come. A smontare i numeri presentati dUe lo scorso febbraio è ladeieuropea. Ad avviso dell’organismo che guida l’Unione, le misure a sostegno degli obiettivi climatici hanno raggiunto il 42,5% dei fondi, pari a circa 275 miliardi di euro. Ma un auditdeiUe afferma ora che tali contributi “potrebbero essere sovrastimati di al34,5 miliardi di euro, oltre a presentare ulteriori problematiche”. Sul Recovery la relazione degli auditor europei rileva poi debolezze nei traguardi e obiettivi delle azioni pertinenti per il clima, nella rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e nella compatibilità ambientale di alcuni progetti etichettati come “verdi”.