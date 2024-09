Il Napoli di De Laurentiis e Conte | parla Maurizio De Giovanni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenutoDe. Di seguito le dichiarazioni del celebre scrittore. “E’ notevole che fino ad ora nessun giocatore delabbia subìto un infortunio durante la sosta delle Nazionali, siamo sempre stati sfortunati. Rafa Marin? E’ rimasto in tribuna in entrambi i match dell’Under 21 della Spagna, nemmenogli ha concesso nemmeno un minuto fino ad ora. Arriva dal Real Madrid, è un giovane molto promettente. Speriamo che possa trovare spazio, fino ad ora ha trovato veramente pochissimo spazio. Avendo una difesa a 3 è necessario che anche lui entri a far parte delle rotazioni, anche perchè ne abbiamo pochi arruolabili in difesa”.