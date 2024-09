Giappone | la pinguina Pen-Chan scappa dalla cattività e sopravvive a un tifone Un miracolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 settembre 2024 – Pen-è una femmina di pinguino del Capo, nata e cresciuta inin: non aveva mai vissuto in mare aperto e non si era mai procacciata da sola il cibo. O almeno era così fino a qualche settimana fa, quando è fuggita in mare proprio durante lo scatenarsi di un. Il suo proprietario, Ryosuke Imai, era convinto che non l’avrebbe mai più rivista. Invece è accaduto quello che l’uomo ha definito “un”: dopo due settimane Pen-è stata avvistata, sana e salva, mentre galleggiava felicemente a largo di una spiaggia a 45 km di distanza. Ryosuke Imai ha dichiarato che il 25 agosto, subito dopo la fuga della, una squadra ha iniziato immediatamente a perlustrare l'area, ma il potenteShanshan che ha portato piogge record in tutto ilha ostacolato le ricerche.