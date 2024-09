Come sta Elisabetta Gregoraci ricoverata in ospedale e cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 11 settembre 2024)in. La showgirl ha condiviso sui social un messaggio che ha immediatamente allertato i suoi fan. Attraverso una foto pubblicata tra le sue storie di Instagram, laha mostrato il suo braccio fasciato con un tubicino per la flebo, comunicando la necessità di prendersi una pausa per concentrarsi sulla propria salute. "E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti ora tocca a me. Settimana scorsa sono statain, poi uscita. Ora sono nuovamente qui. Nulla di grave, non preoccupatevi, ma devo un attimino pensare a me, voi mandatemi tanta energia positiva e pensatemi. Vi voglio bene", ha scritto. Con queste parole, ha chiarito la necessità di fermarsi e prendersi cura di sé, in un periodo che ha definito particolarmente stressante.