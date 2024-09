Aggressioni in sanità il DG D’Urso vice presidente di Fiaso | Ferma condanna alla violenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Arezzo, 11 settembre 2024 – Accendere i riflettori sui fenomeni di aggressione che stanno subendo quotidianamente i professionisti della. A chiederlo è stato il primo tavolo congiunto trae Feder, che si è svolto ieri a Bari e a cui ha partecipato il direttore generale della Asl Toscana sud est e, Antonio. “È un tema prioritario per il Paese e dobbiamo assolutamente mettere in campo tutte le risorse, umane e non solo, per contrastare un’escalation che mette a rischio ogni giorno il personale sanitario nell’esercizio delle sue funzioni - sottolinea-. Ogni episodio diè un attaccopubblica. Per questo condanniamomente ogni episodio di maltrattamento, sia verbale sia fisico, verso chi ogni giorno si dedica anima e corpo ad assistere i cittadini, ma è chiaro che le parole non bastano più.