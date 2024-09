Tennis Arginelli e Foggia incantano a Bari Tris tricolore per la Meridiana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) È stato un fine settimana di trionfi per il Club Ladi Modena del direttore tecnico Alessandro, che è tornato dacon tre titoli ai campionati italiani Under 11 femminili. Grandi protagoniste ancora una volta la modenese Carlottae la bolognese Sofia, che hanno sbaragliato la concorrenza (in foto). In doppio hanno portato a casa il titolobattendo in finale Virginia Cereghini (TC Lecco) e Carla Rebecca Francia (Canottieri Casale) con un netto 6-1 6-3, a coronamento di un cammino senza cedere nemmeno un set che le aveva viste battere in ordine Colaianni-Tano (6-0 6-2), Foschini-Novello (6-4 6-4) e in semifinale l’altra coppia modenese Di Bernardini-Serra Zanetti (6-2 6-2).