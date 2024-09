Quando inizia Citofonare Rai 2 cambio orario e programmazione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 10 settembre 2024) Con l’arrivo dell’autunno, tornano anche le trasmissioni che abbiamo imparato ad amare e a seguire con entusiasmo. Tra queste, spiccaRai 2, il programma della domenica mattina condotto da Simona Ventura e Paola Perego. Un appuntamento che ormai è diventato fisso per molte spettatrici e spettatori, grazie al suo mix di leggerezza, divertimento e momenti di riflessione. Il ritorno diRai 2:e il nuovoL’attesa è finalmente finita:Rai 2 tornerà in diretta a partire dal 15 settembre, e per questa stagione ci sono già delle piccole ma importanti novità, a partire dall’. Simona Ventura e Paola Perego hanno infatti annunciato sui loro profili Instagram che il programma inizierà alle 10:15, quindici minuti prima rispetto alla scorsa edizione, che cominciava alle 10:30.