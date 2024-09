Nightjet e cura del ferro ecco il vero green deal | Salvini sfida Ue e ambientalisti fanatici

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Alla stazione Tiburtina di Roma, oggi martedì 10 settembre, è stato presentato il, il nuovo treno notturno che collegherà Roma con Vienna e Monaco di Baviera. All'inaugurazione presente il ministro delle Infrastrutture, Matteo, insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all'ad di Fs, Antonio Donnarumma, all'ad di Trenitalia, Luigi Corradi e all'ambasciatore austriaco in Italia, Martin Eichtinger. Una rivoluzione su rotaia, quella del, accolta con entusiasmo da: "Cementiamo un rinnovato sodalizio, una rinnovata amicizia tra Italia e Austria che magari viaggerà sui binari meglio di quanto non faccia su gomma al Brennero. Questo è il, ladele non il dirigismo ideologico che mette al bando le auto a benzina dal 2035, quello è un suicidio industriale", ha aggiunto il leader della Lega.