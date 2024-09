LIVE Norvegia-Italia 0-1 Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA | palo di Pisilli su suggerimento di Zanotti

Leggi tutta la notizia su oasport

70? Si scalda Ghilardi nel frattempo. Il C.T. Nunziata ha bisogno di forze nuove in difesa. 69? Ottimo inizio di partita per Niccolò, entrato solo al 57?. Già due le occasioni per il centrocampistano. 67? DI!!!! Ma che azione di! Tutto da solo, suggerisce con l'interno piedeche butta sulda vicinissimo! 65? Reattivo Desplanches su una palla difficile in aria. 64? Non riesce ad uscire la nazionale di Nunziata. Alto il pressing e tanti gli errori in impostazione. 63? Doppio cambio per la. Escono Broholm e Jatta e entrano Nordas e Orjasæter. 60? Mezzora da giocare. Sembra essere cambiata leggermente l'inerzia della partita. Parecchio offensiva lain questa fase e tanti errori tecnici a centrocampo per gli azzurrini.