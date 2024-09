Invasione di insetti sul lago di Garda | bimbi in lacrime e turisti in fuga Non erano normali si infilavano ovunque

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Sembra un racconto copiato da un famoso passo biblico, invece è la realtà. Tra venerdì e sabato chiunque si trovava nella zona deldi, compresi i numerosidei parchi divertimenti, è stato preso di mira da grossi sciami di, tanto che in molti si sono allontanati dalla zona per le troppe punture. L’più massiccia è stata quella di venerdì 6 settembre tra le 14 e le 15: sui social si sono moltiplicati i racconti e i video di persone che si grattavano nervosamente e di bambini inper le troppe punture. “land bellissimo come sempre ma nel pomeriggio un attacco di moscerini che pungevano tutti. Ci hanno obbligati a tornare prima”, racconta un turista. “Aland c’è stata un’di una specie di zanzare, noi non siamo nemmeno arrivati ai cancelli”, scrive un’altra sui social.