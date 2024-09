Fondazione Santa Lucia | ok all’amministrazione straordinaria

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 – “La proprietà dellaIrccsha accolto la richiesta unanime delle forze sociali, sindacali e delle istituzioni, ad accedere all’istituto dell’amministrazioneche è sicuramente la via migliore per garantire la continuità di una eccellenza come ile preparare gli scenari del futuro affinché vi sia la garanzia di un’azione pubblica che possa garantire lo sviluppo dell’eccellenza al servizio dei nostri cittadini. Al fine anche affineremo gli strumenti legislativi d’intesa con le forze sindacali affinché questa strada possa essere garantita. E’ una buona giornata per la sanità italiana“. Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine del tavolo a Roma sulla crisi dell’Irccs