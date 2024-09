Dieci coltelli per omaggiare il Giappone

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 10 settembre 2024) Meno di un anno fa, il 12 ottobre 2023, Mauro Colagreco, chef tristellato già proprietario del ristorante Mirazur a Mentone, annunciava tramite i propri profili social l’imminente apertura di Cycle, il suo secondo ristorante, inaugurato due settimane dopo nel cuore di Tokyo. La notizia era accompagnata da una fotografia che ritraeva lo chef in una posa volta a richiamare una delle tradizioni più antiche e segrete del, quella dei samurai. View this post on Instagram A post shared by Mauro Colagreco (@maurocolagreco) A distanza di diversi mesi, quel riferimento appare come un indizio importante per comprendere il percorso intrapreso da Colagreco per avvicinarsi alla cultura locale, scoprirne e adottarne riti e tradizioni, onorarla.