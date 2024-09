Così le banche russe finiscono a corto di yuan

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 10 settembre 2024) C’era una volta il mito dello. Al Cremlino, fino a pochi mesi fa, erano convinti che far poggiare l’intero sistema finanziario russo (, assicurazioni) sulla moneta cinese, fosse il modo migliore per sfuggire alle sanzioni occidentali. E, magari, anche per mettere al riparo il rublo da possibili svalutazioni (che, in realtà, ci sono state) e aiutare la Cina a inseguire quel sogno di detronizzazione del dollaro che altro non è che una chimera. Ora però sta succedendo qualcosa: lesono finite adi. A giugno, la moneta cinese rappresentava il 99,6% del mercato dei cambi russo, tanto che gli istituti commerciali avevano deciso di aumentare in modo esponenziale i prestiti in. Ma tale corsa forsennata all’uso delloha finito con l’esaurire le scorte di moneta, facendo scattare l’allarme rosso.