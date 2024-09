Cina partite truccate e scommesse illegali | 43 persone squalificate a vita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Al termine di due anni di indagini, ben 43, di cui 38 giocatori e 5 funzionari di club, sono state bandite adalla Federcalcio cinese per accuse die altre forme di corruzione. E’ l’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua a riportare i dettagli di un’indagine che ha coinvolto 120, 128 sospettati e 41 club. Fra coloro che hanno ricevuto l’interdizione adallo sport ci sono gli ex giocatori della Nazionale cinese Jin Jingdao, Guo Tianyu e Gu Chao. Coinvolti anche giocatori stranieri che hanno giocato in: il nazionale sudcoreano Son Jun-ho, che ha giocato fino al luglio 2023 con lo Shandong Taishan, nel campionato cinese, è accusato di aver partecipato ae di aver accettato tangenti.: 43SportFace.