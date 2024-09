Ardea 2 bus di collegamento con l’Ospedale dei Castelli | costi percorsi ed orari

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024 – Il trasporto pubblico locale del territorio disarà implementato con due nuove linee. A partire da lunedì 16 settembre 2024, infatti, Lazio Mobilità Scarl istituirà due nuove tratte che collegherannocondei. In particolare, un primo percorso di 25 km andata e ritorno (denominato Corse Lunghe) si snoderà tra la Nuova Florida, il Centro Storico, via Strampelli, via Pontina Vecchia e le aree di via dei Rutuli e via Nettunense per arrivare aldeie ripartire dallo stesso sito; un secondo percorso di 23 km andata e ritorno (denominato Corse Brevi) collegheràalle zone di Montagnano, Villaggiotino e limitrofe.