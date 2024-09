US Open 2024 Panatta | Vittoria di Sinner inevitabile più forte di Fritz in ogni fondamentale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Adrianoha commentato ladi Jannikagli USnel corso del suo podcast La telefonata, insieme a Paolo Bertolucci. “era inferiore rispetto ainaspetto – ha detto l’ex numero 4 Atp -. In tutti i fondamentali: dritto, rovescio, a rete, tenuta mentale, forse solo al servizio erano alla pari. L’americano è un ottimo giocatore come tanti altri ma rimane di seconda fascia rispetto a Jannik. Penso che l’unico che possa dargli fastidio d’ora in avanti possa essere Alcaraz“.ha poi aggiunto: “non ha una vasta serie di soluzioni. Se non hai opzioni vai subito in sofferenza contro uno come. In alcuni momenti della partita ha provato a impostare il match a chi tirava piùda fondo campo, ma con scarsi risultati. Penso che Jannik sia il campione del mondo in quell’aspetto“.