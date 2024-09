Tre infermieri picchiati da un paziente | nuova aggressione nell’ospedale di Foggia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Calci e pugni, schiaffi. C’è stata unaal personale sanitario del policlinico di. Nella notte tra domenica e lunedì, ungiunto per uno stato d’ansia nel pronto soccorso del Riuniti ha picchiato tre. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri che sono intervenuti. L’segue quella subita pochi giorni fa dal personale sanitario dello stesso policlinico, nel reparto di chirurgia toracica, da alcuni famigliari e amici di una ragazza di 23 anni deceduta durante un intervento. In quel caso, erano state una cinquantina di persone a seminare il panico nel reparto, ferendo tre sanitari e costringendo alcuni loro colleghi a barricarsi in un ambulatorio, addossando le cassettiere alla porta per sfuggire alle violenze. L'articolo Treda undiproviene da Il Fatto Quotidiano.