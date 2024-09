Sorridente la principessa è apparsa in un mini-film con il principe William e i figli raccontando tutte le difficoltà vissute in questi ultimi mesi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un video dalla forte impronta cinematografica e un messaggio che fa ben sperare per il futuro. Kate Middleton ha voluto annunciare la fine del ciclo di chemioterapia a cui è stata sottoposta negli. Pur non essendo ancora completamente guarita, ladel Galles appare in buona salute, abbastanza da condividere sui social un toccantefamiliare in cui è affiancata dal maritoe dai loro tre, George, Charlotte e Louis. Ilato, girato nel suggestivo scenario autunnale del Norfolk, luogo in cui la famiglia vive, mostra scene intime e serene di vita quotidiana: una passeggiata nei boschi, un pic-nic in compagnia e momenti di gioco sulla spiaggia.