Social Card Dedicata a Te al via | come ottenere il bonus da 500 euro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Laa Te torna a disposizione a partire dal 9 settembre per sostenere le famiglie a reddito basso. Per ottenerla bisogna rispettare alcuni parametri e aver presentato l’Isee, l’indicatore che valuta la ricchezza di un nucleo. La sua assegnazione è però automatica e bisogna attendere la comunicazione del Comune di residenza prima di poterla ritirare. La carta conterrà undi 500che può però essere utilizzato soltanto per determinate spese ritenute essenziali per le famiglie, dagli alimentari ai mezzi pubblici. Il denaro ha anche però un limite di tempo massimo di utilizzo oltre il quale non sarà più disponibile.laa Te Da oggi lunedì 9 settembre comincia la distribuzione dellaa Te per il 2024 e per i primi mesi del 2025.