Sinner Grande Slam entro il 2026? Quota 25 per i bookmakers

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’unico tennista uomo a riuscire in un’impresa come ilè stato Rod Laver, sia nel 1962 (da dilettante) che nel 1969 (da professionista). Secondo i, il prossimo a riuscirci può essere Jannik, che dopo il trionfo allo US Open non vuole fermarsi ma continua ad alzare l’asticella sempre di più. Secondo gli esperti Sisal, non è utopia che il tennista italiano riesca a centrare il– ovvero vincere tutti e quattro i Major nello stesso anno –il, pertanto questa possibilità è data a25.il25 per iSportFace.