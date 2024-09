Quiz! Riesci a nominare i giocatori le squadre e gli allenatori che hanno sbloccato questi traguardi epocali?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sito inglese: È tempo per un altro QuattroQuattroDuee questa ultima edizione metterà alla prova le tue conoscenze calcistiche fino ai limiti del possibile. Per la sfida di oggi abbiamo messo insieme 20 domande chiedendoti di, sedi e altro ancora chereso possibili alcuni dei più grandi successi del calcio mondiale. Che si tratti di campioni del mondo, di vincitori del Pallone d’Oro o di grandi calciatori di punizione, per questa partita dovrete armarvi di cervello. C’è nessun limite di tempo su questo, ma hai un sacco dida indovinare 20 domandequindi liberate l’agenda, perché questa attività potrebbe richiedere un po’ di tempo. Per la prima domanda, ci sono 20 possibili risposte. Per la seconda domanda, ce ne sono 19 – e così via, e così via. Abbiamo bisogno di una sola risposta per domanda.