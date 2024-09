Quando si scatena l’inferno Maltempo meteo stabile qualche giorno poi nuovo peggioramento

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) La settimana che va dall’8 al 15 settembre 2024 si preannuncia caratterizzata da un clima ine variabile in tutta Italia. Dopo un’estate che ha visto temperature record e fenomenirologici estremi, l’arrivo di una perturbazione atlantica porterà cambiamenti significativi, con piogge e temporali previsti su gran parte del territorio nazionale. Martedì continuerà a essere una giornata caratterizzata da, con rovesci e temporali che si estenderanno verso il Sud, interessando regioni come Campania, Calabria e Sicilia. >>Italia, crolla muro di fianco alla ferrovia: stop alla circolazione dei treni La Protezione Civile ha emesso avvisi di allerta arancione per il rischio di fenomeni intensi. Le temperature rimarranno fresche, con massime che si attesteranno intorno ai 22°C.