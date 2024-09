Quando Lucio Battisti tentò la scoperta dell’America ma non andò bene

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) «La sua fama e il suo seguito giovanile sono stati tali che a volte è stato paragonato a Bob Dylan, non tanto per i contenuti politici delle sue canzoni quanto per il modo in cui hanno segnato un’epoca.». Così, qualche decennio fa, The New York Times definiva. Il ragazzo timido venuto da Poggio Bustone, nato il 5 marzo 1943, a neanche ventiquattr’ore di distanza dall’altrodella musica italiana,Dalla, è stato molto più di un semplice cantautore. Grazie al suo stile inconfondibile e ad un timbro non potentissimo, ma estremamente riconoscibile, è diventato l’icona del suo periodo, e oltre. La lunga e nutrita discografia ha retto perfettamente agli urti del tempo e, anzi, ne è uscita rinvigorita. A ventisei anni esatti dalla sua scomparsa, e nonostante le opposizioni della famiglia,è più vivo che mai.