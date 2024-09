Promozione di iniziative di public engagement

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il Luiss Institute for European Analysis and Policy (Leap) si occupa di attività di ricerca policy-oriented e finanziata, anche a supporto delle attività di formazione post-lauream delle Luiss Post Graduate School. Il Leap produce working paper e policy brief, promuovedie altre forme di divulgazione della ricerca. Parte sostanziale della ricerca è condotta dal Luiss Hub for New Industrial Policy and Economic Governance (Luhnip), membro dello European Macro Policy Network e finanziato dal think-tank Dezernat Zukunft.