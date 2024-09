Pesca abusiva granchi blu e ostriche recuperati a Porto Corsini Ravenna | due denunciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – Avevano ‘recuperato’ una trentina di chili trablu e. A sorprenderli è stato il personale della Guardia di Finanza che ha comminato a ciascuno di essi delle sanzioni amministrative da 2mila a 12mila. A finire nei guai sono stati due stranieri (provenienti da fuori regione) che la notte scorsa si aggiravano con fare sospetto nell’area terminal crociere di. Sul posto è intervenuta una pattuglia del 2° Nucleo operativo del Gruppo di. In seguito ad approfondimenti è emerso come i due individui non fossero dei semplicitori (peraltro in un’area vietata), ma in realtà soggetti dotati di apposite attrezzature che avevano già consentito di ‘re’ complessivamente 30 chili dei suddetti prodotti ittici.