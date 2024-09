Oms oltre 20 mila le vittime del conflitto in Sudan

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)20.000 persone sono state uccise nelin corso intra l'esercito e il gruppo paramilitare Rapid Support Forces (Rsf) dall'aprile 2023 ad oggi. Lo ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa a Portdurante una visita di due giorni nel Paese. Ghebreyesus - ripreso da Anadolu - ha affermato che altri 10 milioni di persone sono state sfollate internamenteai due milioni di rifugiati nei Paesi vicini. "La portata dell'emergenza è scioccante, così come l'insufficiente azione intrapresa per limitare ile rispondere alle sofferenze che sta causando", ha affermato. Quasi la metà dei 25 milioni di abitanti del- ha aggiunto - necessita di un intervento urgente, mentre il 70% del settore sanitario del Paese non è più in grado di operare.