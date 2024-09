Milan grave infortunio per Ismael Bennacer | le condizioni e i tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 9 settembre 2024), dal ritiro dell’Algeria è arrivata una pessima notizia per Paulo Fonseca:si è infortunato. Lefa tremare i tifosi dele Paulo Fonseca. Dal ritiro dell’Algeria, infatti, sono arrivate pessime notizie per quanto riguarda la condizione fisica del centrocampista ex Empoli. Il giocatore rossonero ha rimediato un bruttoe secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’algerino dovrà stare ai box per almeno 3 mesi. Piove sul bagnato, quindi, in casa. Sì, perché dopo un inizio di campionato disastroso, il tecnico portoghese – già in difficoltà e in bilico – dovrà fare a meno di un giocatore che comunque avrebbe potuto dire la sua in ogni momento del campionato (nonostante il forte interesse del Marsiglia).