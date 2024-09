Mark Zuckerberg ora è un uomo da orologio

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha affermato una volta in un Q&A pubblico: «Mi sembra di non svolgere il mio lavoro se spendo le energie in cose sciocche o frivole». Il guardaroba monotono del fondatore di Meta, pieno di copie carbone degli stessi jeans e magliette Brunello Cucinelli, è diventato uno dei suoi segni distintivi. Nel corso dell'ultimo anno, però, il guardaroba e l'intera immagine disono cambiati radicalmente. Ora, ha perfino deciso di aggiornare la propria collezione di orologi. Una volta,sembrava non preoccuparsi delle sue scelte di abbigliamento e ha sempre saputo come usare lo stile per comunicare. Le infradito e le felpe con cappuccio che indossava, rese famose dal film The Social Network, rappresentavano l’era del “muoviti velocemente e rivoluziona” la tecnologia. Il vecchio look mostrava la sua dedizione totale al lavoro.