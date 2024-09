Lutto per Sergio Mattarella | morta a 62 anni la nipote Maria secondogenita di Piersanti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Èa 62, segretario generale della Regione Sicilia nonchédel presidente della Repubblica. Alla donna era stato diagnosticato tempo fa un male incurabile, che oggi - lunedì 9 settembre - non le ha lasciato scampo. Si è spenta nella sua casa di Palermo circondata dall'affetto della famiglia. Lascia due figli, Giov; mentre il marito, il professore di Filosofia del Diritto Alessandro Argiroffi, lo aveva perso prematuramente nel 2015. Avvocato, prima capo dell'ufficio legale della Regione e poi segretario generale,era ladi, presidente della Regione Siciliana, morto in un attentato di mafia sotto casa il 6 gennaio 1980. Quando il padre è stato colpito,si trovava in auto con lui e col resto della sua famiglia. All'epoca aveva 18