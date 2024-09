Il Napoli di Conte…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ildi Antonio Conte: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Ilè tornato. È tornato a vincere, a lottare, a sacrificarsi. È tornato a essere una squadra vera, anima e cuore, corpo e cervello. Certo c’è ancora da fare, il lavoro e soltanto all’inizio e la rifondazione è stata radicale e profonda sia dal punto di vista tattico sia dal punto di vista dell’organico”. Gli ultimi acquisti del“E tra l’altro gli ultimi acquisti, alcuni addirittura fondamentali in prospettiva come Lukaku e McTominay, hanno appena fatto in tempo a fare un’apparizione in occasione della partita contro il Parma (Rom, con gol) o al massimo un saluto con la mano prima di accomodarsi in tribuna a tifare. Dopo Verona Insomma, diciamola bene.