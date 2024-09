De Luca campo largo? Mettere da parte i contrasti personali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Io credo che il lavoro debba essere fatto mettendo dae sapendo che in una coalizione non si può essere d’accordo su tutto, se non sulle cose fondamentali”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De, a margine di una conferenza a Casoria, sulle prospettive del. “Bisogna avere pazienza, bisogna approfondire i programmi, darsi degli obiettivi. Per governare l’Italia bisogna avere proposte che parlino alla maggioranza degli italiani e cioè la maggioranza del popolo italiano deve credere nella possibilità di vivere meglio, di avere più serenità e, se imprenditori, di poter lavorare meglio e di poter creare più ricchezza. Quindi – ha aggiunto De– questo lavoro programmatico va ancora fatto perché ci sono ancora dei vuoti molto seri”.