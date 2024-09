Così la terapia del viaggio può aiutare a combattere l’invecchiamento e a mantenerci in forma

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sì, viaggiare. E non solo per conoscere nuovi luoghi, incontrare persone, trovarsi al fianco di culture diverse e fissarsi negli occhi paesaggi mozzafiato. Ma anche peri segni del tempo che passa, specie se le rughe compaiono sul volto e i capelli ingrigiscono. A lanciare l’ipotesi – di questo si tratta – dei viaggi come possibile supporto nella sfida alpsicofisico è un’originale ricerca apparsa su Journal of Travel Research, condotta dagli esperti dell’Università Edith Cowan. Attenzione, stiamo parlando di un’ipotesi. E non basta certo salire sul primo volo, magari per lavoro, per godere dei benefici di questo approccio. E’ importante, stando allo studio, che ilabbia certe caratteristiche. Altrimenti rischia di essere controproducente.