Coppa primi verdetti Emozioni a Firenzuola

(Di lunedì 9 settembre 2024) Seconda giornata del primo turno nellaToscana di Seconda Categoria, con le prime squadre qualificate alle fasi successive della manifestazione. Negli accoppiamenti con partite di andata e ritorno hanno ottenuto l’accesso al secondo turno la Ludus ’90 Valle dell’Arno, che ha pareggiato per 1-1 sul campo della Molinense dopo la vittoria per 3-1 in casa, la Florence, che ha pareggiato per 0-0 in casa con l’Isolotto dopo la vittoria per 1-0 in trasferta, e la Grevigiana, che in casa ha battuto per 2-0 l’Impruneta Tavarnuzze dopo lo 0-0 in trasferta. Si uniscono al Casellina, qualificato a tavolino dopo la decisione del giudice sportivo che in settimana ha punito il San Giusto La Bagnese per tesseramenti irregolari.