Tiro a volo Cassandro e Scocchetti campioni d’Italia Skeet

(Di domenica 8 settembre 2024) Tammaroe Simonasonoitaliani di. Sulle pedane delLaterina, sotto gli occhi attenti del Dt azzurro Andrea Benelli, l’umbra di Foligno, 116/125 in qualificazione, con il punteggio di 57/60 in finale batte Sara Bongini, seconda (113/125 e 54/60) e Martina Bartolomei, terza (119/125; 45/50)., quarto a Parigi 2024, vince tra i senior con 57/60 di finale dopo il 123/125 di qualificazione. Il campano supera di due piattelli Gabriele Rossetti (123/125; 55/60), oro nel misto dia Parigi in coppia con Diana Bacosi, oggi assente, e Andrea Lapucci (123/125; 46/50). Nella specialità del Mixed Team il titolo va al duo Giada Longhi/Francesco Bernardini, 40/50 il punteggio di finale, davanti a Arianna Nember/ Riccardo Mignozzetti/ (argento) e Sara Bongini/Alessio Levato (bronzo).