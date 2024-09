Latina spegne 100 candeline la cantante lirica Maria Mazza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 8 settembre 2024), 8 settembre 2024- La cittadina diha spento oggi 100. A portarle gli auguri, in rappresentanza del sindaco Matilde Celentano, l’assessore Andrea Chiarato che ha partecipato ai festeggiamenti presso la Casa del Combattente. Come omaggio dell’amministrazione comunale è stata consegnata alla centenaria una targa con l’augurio di continuare ad essere luce di speranza per la sua famiglia e memoria viva per le nuove generazioni della comunità ., nata a Gioiosa Ionica il primo settembre 1924, risiede adal 1982, dopo essere andata in pensione dadel Teatro dell’Opera di Roma. Prima di ricoprire questo importante incarico, ottenuto grazie ad un concorso, ha lavorato anche al teatro di Torino ed ha ricevuto proposte lavorative dalla Rai.