La Promessa anticipazioni spagnole | Catalina accetta di sposare Pelajo

(Di domenica 8 settembre 2024) Profumo di fiori d’arancio nelle prossime puntate La. Dopo aver rifiutato la proposta di matrimonio del conte di Anil,de Lujan ritornerà sui suoi passi e accetterà di sposarlo. La ragazza sarà però ancora all’oscuro di un “dettaglio”, un particolare non di poco conto che potrebbe “rivoluzionare” le trame future della soap spagnola. La, spoiler spagnoli:chiede adi sposarloGomez de la Serna è segretamente innamorato dida tempo. Per questo motivo il conte di Anil non esiterà a intensificare il suo corteggiamento nel momento in cui Cruz gli ricorderà in malo modo di averlo fatto arrivare a Laproprio per sedurre la figliastra e allontanarla dalla tenuta.