Finale Sinner-Fritz oggi in tv in chiaro | orario canale e diretta Us Open 2024

(Di domenica 8 settembre 2024) Jannikse la vedrà contro Taylornelladegli US, quarto e ultimo Slam della stagione. Siamo così giunti all’ultima partita Slam di questotennistico e – per fortuna – Jannikè ancora protagonista. Il formidabile talento di Sesto Pusteria prova a conquistare il suo secondo major dell’anno e in carriera dopo gli Australiandi gennaio. Dall’altro lato della rete un Taylorche prova a rompere un incantensimo che dura ormai da 21 anni, ovvero quando Andy Rodick fu l’ultimo statunitense in grado di vincere a New York.è il primo a tornare inproprio dopo Roddick, che venne sconfitto da Federer tre anni dopo il suo unico successo, quindi nel 2006. L’azzurro parte con i favori del pronostico, ma sarà un match tutto da vivedere dal primo all’ultimo punto.