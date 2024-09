Evasione nel Carcere di Avellino ricerche in corso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Da quanto apprendiamo, un detenuto sarebbe evaso un serata dalla Casa Circondariale di". E' quanto afferma in una nota ufficiale da parte di Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria. "Personale di Polizia Penitenziaria libero dal servizio è stato richiamato per le. – sottolinea De Fazio – Solo ieri un recluso associato alla Casa di Reclusione di Carinola era evaso dall'ospedale di Sessa Aurunca dove era stato condotto per accertamenti diagnostici. Oggi pomeriggio prima due e poi un altro ristretto sono evasi dal Beccaria di Milano. Porte aperte alla Renault, recitava una vecchia pubblicità. E al Governo? Nordio e Meloni battano un colpo".