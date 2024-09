Ciao Italia per un po’ | l’annuncio di Ultimo spiazza i fan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) “per un po’”. Sono bastate cinque parole per mandare i fan diin delirio. Il cantautore romano, reduce dal successo record del tour sold out negli stadi, ha annunciato proprio sul palco della terza data romana l’emozione nel diventare presto padre di un maschietto dal nome Edoardo. Niccolò Moriconi (28 anni) e la fidanzata Jaqueline Luna Di Giacomo, 24 anni, hanno così condiviso in questi mesi aggiornamenti e sviluppi della gravidanza tra vacanze estive e scatti intimi e delicati. A sorpresa oggi, domenica 8 settembre,ha condiviso uno scatto di famiglia in bianco e nero: i due genitori che tengono le mani sulla pancia, l’immancabile pianoforte e i due cani nella loro casa. Abitazione che, a breve, sarà lasciata dalla coppia.