Canone Rai 2025 aumento in vista senza la conferma dello sconto | da 70 a 90 euro

(Di domenica 8 settembre 2024) Dall‘1 gennaiola tassa di possesso della tv, meglio nota comeRai, potrebbe aumentare di quasi il 30% salendo da 70 a 90. In caso di mancataintrodotto dalla Legge di Bilancio 2024, che aveva tagliato l’ammontare di 20, si tornerebbe al vecchio importo in bolletta. Per la possibile proroga della misura sarà necessario attendere l’annuncio ufficiale delle voci presenti nella prossima Manovra, ancora in fase di ultimazione. Resta però un interrogativo sull’origine delle risorse, in un momento così delicato per l’economia italiana e con una Manovra che è già stata annunciata al risparmio. La ManovraA meno di improbabili giravolte dell’ultim’ora, alcune voci possono già essere date per certe come l’delle pensioni minime e gli incentivi per restare al lavoro più a lungo, anche usufruendo del Bonus Maroni.