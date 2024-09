Atletica Simonelli e Folorunso vincono al Meeting di Brescia Tebogo Chebet e Russell frenati dal maltempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Pioggia, un fortissimo vento contrario, pista e pedane bagnate hanno purtroppo caratterizzato ildi, allestito in maniera brillante con la presenza di ben tre Campioni Olimpici di Parigi 2024. Ilha impedito agli atleti di offrire risultati rimarchevoli in questa tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza). RISULTATIOGGI 200 METRI (MASCHILE) – Ile una forte brezza in faccia di 1,4 m/s hanno impedito al botswano Letsiledi regalare il grande spettacolo di cui è capace. Il Campione Olimpico, reduce dal roboante 19.55 corso a Zurigo, ha vinto in un alto 20.66 davanti allo statunitense Vernon Norwood (20.75) e al belga Kobe Vleminchx (20.75). 3000 METRI (FEMMINILE) – La keniana Beatriceha dominato come da pronostico, vincendo con il tempo di 8:34.10.