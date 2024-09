Zielinski allarme infortunio per l’Inter? | Ho avuto un leggero problema!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) Piotrha svelato un retroscena legato al suo finale di partita in Scozia-Polonia.segue interessata, scongiurando un nuovodel suo centrocampista. VITTORIA – Piotr, reduce da un, non ha ancora disputato neanche un piccolo spezzone di gara con. Ieri sera, però, è tornato in campo con la sua Polonia, nel match di Nations League contro la Scozia. Oltre ad aver analizzato la sfida, terminata con una vittoria, il centrocampista ha informato anche sulle sue condizioni: «Ogni vittoria in Nazionale ha un sapore speciale, ma questa partita avrebbe dovuto essere diversa. Dovevamo solo iniziare il secondo tempo in modo diverso, segnare subito il terzo gol e sarebbe andato tutto meglio. Ma abbiamo dovuto lottare fino alla fine, la cosa più importante è che siamo riusciti a vincere».