Udinese la rivelazione di Karlström | Soffro di una malattia cronica da quando avevo 16 anni

(Di sabato 7 settembre 2024) “È qualcosa a cui bisogna pensare ogni minuto, faccio le iniezioni prima di mangiare. Ci sono molte cose a cui devi pensare, come a cosa mangiare, che tipo di allenamento abbiamo fatto”. Jesper, centrocampista 29enne nuovo acquisto dell’, rivela a Sky Sport di avere unascoperta all’età di 16, un pensiero fisso con cui dovrà convivere per tutta la vita, prima, durante e dopo le partite. Ladi Karlstrom “Sono più o meno abituato adesso, qualcosa che ho sempre nella mia mente, ma ci sono così abituato che non mi ricordo come era prima”, racconta, spiegando che dopo 13la condizione non lo sta più destabilizzando a livello emotivo. Arrivato in Italia poche settimane fa, il centrocampista svedese ha disputato gli ultimi tredella carriera in Polonia con la maglia del Lech Pozna?.