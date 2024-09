Sullo ius scholae Tajani non arretra e prepara una proposta di legge

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 7 settembre 2024) Forza Italia mantiene le sue intenzioni sulla riforma dell'attribuzione della cittadinanza attraverso l'introduzione del principio dello «ius». E si appresta a compiere un percorso che guarda alla materia in un'ottica complessiva. È quanto ha affermato ieri il Ministro degli Esteri Antonio, Segretario Nazionale degli Azzurri, interpellato in proposito a margine del forum di Cernobbio. «Non ci sarà nessun passo indietro - ha spiegato - il tema della cittadinanza va affrontato nel suo complesso». Quanto alla diversa posizione di Lega e Fratelli d'Italia in proposito (scaturite durante l'estate in attacchi da parte di alcuni esponenti del partito di Matteo Salvini),spiega: «Riteniamo sia giusto dire la nostra, poi valuteremo con i nostri alleati se sono d'accordo o meno».