Simone Vagnozzi valuta la prestazione di Sinner | Sta gestendo benissimo il suo essere n 1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024)ai microfoni dei media presenti a New York ha commentato la vittoria in semifinale degli US Open 2024 di Jannikcontro il britannico Jack Draper. Una vittoria per 7-5 7-6 6-2, con l’altoatesino a faticare a venir fuori nei primi due parziali, ma abile poi a venir fuori alla distanza. “La partita sia stata quella che ci aspettavamo, con scambi abbastanza lunghi a parte quando l’altro serviva vicino alle righe, dal momento in cui batte molto bene. Secondo me entrambi erano molto tesi, si vedeva nei primi due set, c’è stato qualche errore che di solito non fanno. Jannik secondo me all’inizio dello scambio andava molto bene, mentre esitava quando doveva fare qualcosa in più. Però sapeva anche che Draper normalmente fa un po’ di fatica, quindi portare lo scambio un po’ più in là serviva per farlo andare a servire più stanco.