Saima Meccanica in partenza per i campionati del mondo delle professioni

(Di sabato 7 settembre 2024) Arezzo, 7 settembre 2024 –inper idel. L’azienda con sede a Indicatore è stata selezionata per progettare e realizzare le cabine di verniciatura che, da martedì 10 a domenica 15 settembre, verranno utilizzate al maggiore evento internazionale dedicato alle capacità lavorative: la WorldSkills Competition di Lione. La manifestazione fornirà una prestigiosa vetrina per la tecnologia e l’innovazione aretina in virtù dell’installazione di dodici impianti firmati dache diventeranno sede della gara dedicata a colorazione e decorazioneauto, con decine di giovanisti provenienti da ogni continente che si confronteranno per conquistare il titolo iridato. La WorldSkills Competition riunirà oltre 250.000 visitatori e 1.