Questa è l' impronta della placenta | Ludovica Valli-choc sulla figlia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) L'ex volto di Uomini e Donne,è diventata mamma per la terza volta lo scorso 4 settembre. L'influencer - come molte altre sue colleghe - ha documentato per filo e per segno ogni istantesua gravidanza condividendo con i suoi follower numerosi momenti di vita quotidiana. La donna si mostra in ospedale con in braccio la sua piccola e nel post ha anche parlato di un disegno molto particolare: si tratta di un "calco"neonata. D'altronde, c'è chi in passato la palcenta se l'è perfino bevuta dentro a un centrifugato L'influencer classe 1997 ha pubblicatosua pagina una serie di fotografiesua Lola. A corredo del post la donna ha pubblicato infatti anche il curioso disegno: "è l'di Lola.