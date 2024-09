Pagelle Vuelta a España 2024 | colpaccio di Dunbar Roglic in gestione Bene O’Connor

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024)VENTESIMA TAPPAEddie, voto 10: non aveva mai vinto una corsa del World Tour, nel giro di pochi giorni arrivano due successi di tappa alla. Quella odierna, come specificato dall’irlandese nel dopo gara, vale doppio, perché arriva nel testa a testa con i big. È costretto ad anticipare i tempi sul Picón Blanco e riesce a farlo nel migliore dei modi, sorprendendo gli avversari e gestendo il margine fin sul traguardo. Enric Mas, voto 7,5: ennesimo piazzamento di lusso per l’iberico che molto probabilmente meritava un successo di tappa in questa. Chiude secondo oggi, è terzo al momento in classifica generale e domani dovrà dare tutto a cronometro per gestire i 49” di margine che ha su Richard Carapaz.