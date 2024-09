Norvegia-Austria | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 7 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata del gruppo B di Lega 2 di Nations League 2024/2025.Entrambe reduci da un pareggio all’esordio, le due squadre cercano la vittoria per prendere il primato in classifica.si giocherà lunedì 9 settembre 2024 alle ore 20.45 presso l’Ullevaal Stadion di Oslo.: LEIl deludente pareggio contro il Kazakistan nella gara di esordio di Nations League ha acuito il periodo nero dei norvegesi, reduci dalla mancata qualificazione ad Euro 2024. Contro l’si attendono risposte immediate e comvincenti Glici hanno invece strappato un punto prezioso in Slovenia pareggiando per 1-1. Botta e risposta nel giro di due minuti con il vantaggio iniziale di Sesko al quale è seguita la rete di Laimer.