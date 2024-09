LIVE Sinner-Draper 7-5 7-6 6-2 US Open 2024 in DIRETTA | il n 1 porta l’Italia in finale per la prima volta!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: LA CADUTA DINEL 2° SET E IL DOLORE AL POLSO SINISTRO 0.23 “Io esiamo molto amici. E’ stata una partita molto fisica, ho cercato di rimanere lì mentalmente. Era un’occasione speciale, contro un avversario difficile da battere. Sono contento di giocare la. Chiunque sarà il mio avversario, sarà una sfida difficile per me. E’ la secondaSlam nella stagione, stiamo facendo un ottimo lavoro. Continuiamo a lavorare ed a spingere forte“, le prime parole di. 0.22ha piegato un tenaceper 7-5, 7-6 (3), 6-2 in 3 ore e 3 minuti. E’ stata una semimolto dura, ma il divario tra i due giocatori era netto. 0.21 Lasarà domenica 8 settembre alle ore 20.00 italiane.